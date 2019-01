Wie stuurt Sandra een verjaardagskaartje? Claudia Van den Houte

14 januari 2019

17u16 0 Ninove Sandra Ghijssels, die een verstandelijke beperking heeft, wordt op 21 januari 46 jaar. Haar ouders Sigmond Ghijssels en Marie-Therese Hautman uit Ninove vragen om Sandra een kaartje te sturen.

“Sandra kampt al sinds ze acht maanden oud was met zware epilepsieaanvallen”, vertelt haar vader Sigmond Ghijssels. “Daardoor blijft ze verstandelijk op kleuterniveau. Ze houdt enorm van haar verjaardag. Ze kan niet lezen of schrijven, maar alle kaartjes worden haar voorgelezen. We houden alle kaartjes zorgvuldig bij. Het is ook voor ons als ouders een steun.”

Sandra verblijft in Zonnelied vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Roosdaal, maar komt elke week op bezoek bij haar ouders in Ninove, waar ze is opgegroeid.

Een kaartje sturen kan naar Sandra Ghijssels via Home Zonnelied/ mozaïek, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal of naar Vlierlaan 13, 9400 Ninove.