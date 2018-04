Wie kent deze woorden? 11 april 2018

Annekezwetgat: ekster





Lererderau: deugnieterij





Gebeljder: gek persoon





Oeverkebberen: onbeleefd overroepen, het laatste woord willen hebben





Skonsjrechtoever: recht tegenover





Potternesterbollekes: konijnenkeutels





Zjeremiade: lange preek





Skoetelhooësj: achterkeuken





Slos: bloedworst





Sniddel: grote, warme, zwarte sjaal





Skoffieren: snuffelen





Verreplosj: mooiste plaats in huis, waar niemand mag komen





Zjanoffel: anjer





Vizjekadoere: behandeling tegen een zware verkoudheid, door gesmolten kaarsvet op vleespapier aan te brengen en dat op de borst te leggen





Risp: rups





Rezzekes: bijna





Galaureweirk: porselein





Palille: slonzige of dronken vrouw





Oeverand: beurtelings





Trezekeszoemer: nazomer in oktober (CVHN)