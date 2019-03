Wesley Sonck in carnavalsstoet met ‘Kooëskerau Pandie’ Claudia Van den Houte

11u33 4 Ninove Bekend Ninovieter en voormalig voetballer Wesley Sonck was zondag te zien tijdens de carnavalsstoet van Ninove.

Sonck werd al vaker verkleed gespot tijdens carnaval Ninove, vaak bijna onherkenbaar vermomd. Deze keer trok hij met ‘Kooëskerau Pandie’ door de stoet, een verwijzing naar de bekende gezinsmoordenaar Andras Pandy, die de lijken van zijn slachtoffers liet oplossen in een ontstoppingsmiddel. Sonck reed door de stoet op een go-cart met aanhangwagen die een bad vervoerde waarin schijnbaar een lijk was opgelost. ‘Wauilen loss’n alles op’ was onder meer te lezen.

Er werd ook verwezen naar de Ninoofse politiek, meer bepaald naar Joost Arents, de ex-N-VA’er die een coalitie zonder Forza Ninove mogelijk maakte en nu schepen is. Zo stond op een bord aan de zijkant van de aanhangwagen te lezen: ‘Is Joost een platte sjat? Of wilt’n me oons in de(bad)’. ‘Platte sjat’ is een uitdrukking in het Nienofs die Sonck gebruikte op Sporza. Hij noemde Neymar Jr. zo omdat die om de haverklap op de grond gaat. Niet alleen de Ninovieters vonden zijn uitdrukking op tv geweldig, die ‘platte jat’ was zelfs op Rock Werchter te vinden.