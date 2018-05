Werkstraf voor jongeman die dronken tuin inreed 18 mei 2018

02u35 0 Ninove Een 22-jarige jongeman uit Ninove stond gisteren terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij zijn wagen in een voortuin parkeerde in Ninove.

De student vastgoed was een hele nacht gaan feesten met enkele vrienden en was onder invloed van drank en drugs. Hij had 1,6 promille in zijn bloed en experimenteerde die avond ook met MDMA. "Mijn cliënt besefte onmiddellijk na het ongeval dat zijn daden er ver over gingen en dat dit niet kon. Hij had een paar glazen bier en sterke drank genuttigd. Normaal gebruikt hij nooit drugs maar die ene avond probeerde hij ook dat eens uit", aldus zijn raadsman.





"De jongeman zelf belde na het ongeval onmiddellijk aan bij de slachtoffers en heeft ook nadien de schade aan de tuin volledig zelf vergoed", klinkt het.





De 22-jarige student vroeg aan de rechter om een werkstraf te mogen uitvoeren en zij stond dat ook toe. In totaal zal hij 36 uur werkstraf moeten uitvoeren. Zijn rijbewijs zal hij wel nog twee maanden moeten ingeven. (KBD)