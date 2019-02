Werkgroep rond Ninoofs dialectwoordenboek biedt hulp aan carnavalisten Claudia Van den Houte

06 februari 2019

18u21 0 Ninove De werkgroep rond het Ninoofs dialectwoordenboek stelt haar diensten ter beschikking van de carnavalisten.

In december kwam er een nieuwe versie van het Ninoofs Dialectwoordenboek uit, met heel veel woorden, maar ook onder meer uitdrukkingen, vertelsels, recepten, liedjes, straat- en bijnamen en een meer dan dertig bladzijden tellende ‘Nienofske spelling en spraakkunst’. “Heel wat mensen stelden ons de laatste tijd de vraag om woorden, zinnen, titels en teksten te vertalen van het Nederlands naar het ‘Nienofs’. En dat doen we maar al te graag”, vertelt Danny Schoon namens de werkgroep Dialectwoordenboek. “Zo graag dat we deze ‘service’ of ‘dienstverlening’ ook uitbreiden naar de Ninoofse carnavalgroepen. We doen dat gratis en volgens die ‘Nienofske spelling’, want carnavalisten hebben in deze tijd nog wat anders te doen dan boeken lezen. Het dialect is de taal die het best past in het hele carnavalsgebeuren en dat is gewoon prachtig.”

Wie zijn groepstitel in de stoet, zijn tekst, zijn originele slogan of wat dan ook in het Algemieën Bekoest Nienofs (volgens de afgesproken spelling) wil zetten of vertaald zien, kan een mailtje sturen naar nienofsdialect@hotmail.com.