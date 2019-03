Werken voor volkstuinen gaan laatste fase in: volkstuinencomplex te bezoeken op Open Werfdag Claudia Van den Houte

27 maart 2019

Ninove De werken voor volkstuinencomplex Graafland gaan hun laatste fase in. De terreinen aan de Meerbekeweg zijn zondag te bezoeken op een Open Werfdag.

In de loop van mei zouden de gebruikers hun eerste aanplantingen kunnen doen. Tijdens de Open Werfdag die de stad Ninove organiseert zal schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) een stand van zaken geven en de werking van de volkstuintjes toelichten. Nadien volgt een rondleiding op de site. “De 26 inschrijvingen bewijzen dat er in Ninove veel vraag was naar volkstuintjes. Sommige mensen zijn verhuisd naar een appartement en missen hun tuin, andere hebben een klein tuintje waar geen plaats is voor een moestuin en daar willen we een oplossing voor bieden”, aldus Vande Winkel. “Bij de indeling houden we rekening met de vraag van de kandidaten. Sommige tuiniers willen een groot perceel, anderen een klein.”

“Met 26 tuintjes zal Graafland mooi gevuld zijn, maar omdat we iedereen de kans willen geven om zich kandidaat te stellen, organiseren we toch nog de Open Werfdag. Het is pas als je op het terrein wandelt, dat het concept volledig duidelijk wordt. En voor een aantal mensen zal dit wellicht het extra duwtje zijn dat ze nodig hebben om in te tekenen.”

Gebruikers van een volkstuintje betalen één euro per vierkante meter per jaar. “We willen de drempel bewust heel laag houden,” vervolgt Vande Winkel. “Graafland moet immers ook een sociale ontmoetingsruimte worden waar alle Ninovieters zich welkom voelen en elkaar kunnen vinden.”

De Open Werfdag vindt plaats op zondag 31 maart van 15 uur tot 17 uur op het volkstuinencomplex Graafland, Meerbekeweg 1 in Ninove, vlakbij KVK Ninove.