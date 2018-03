Werken voor natuur- en dierenbegraafplaats gestart 28 maart 2018

02u33 0 Ninove De werken zijn van start gegaan voor een natuurbegraafplaats en een dierenkerkhof naast de bestaande begraafplaats aan de Denderhoutembaan en de Groeneweg.

Dat is sneller dan verwacht, want de opening ervan is pas gepland in september. "De werken zijn normaal half april al klaar. Er moet enkel een wandelpad, een waterelement en beplanting worden aangelegd", vertelt schepen Katie Coppens (Samen/sp.a). "Het reglement voor de begraafplaatsen moet nog worden goedgekeurd. We hopen dit op de agenda van de gemeenteraad van eind april te zetten. Als het wordt goedgekeurd, kan de opening misschien vroeger gebeuren." Op de begraafplaats zullen alleen biologisch afbreekbare urnen begraven mogen worden. Er zullen geen grafzerken staan, maar aan de ingang zal een afscheidsplaats zijn waar gedenkplaatjes met naam, geboortejaar en sterftejaar kunnen worden aangebracht en bloemen kunnen worden gelegd. De natuurbegraafplaats moet er na een tijd uitzien als een park met gras, bloemen, struiken en bomen. Op de dierenbegraafplaats kunnen mensen hun huisdier begraven (geen boerderijdieren). De kostprijs ligt nog niet vast, maar zou tussen de 25 tot 60 euro liggen, afhankelijk van de grootte van het dier. Voor de natuurbegraafplaats ligt de prijs in de lijn van de bestaande tarieven. Het terrein is een hectare groot. Ongeveer twee derde wordt natuurbegraafplaats en een derde dierenbegraafplaats. (CVHN)