Werken nieuw speelplein gestart 19 januari 2018

De werken zijn gestart voor de aanleg van een nieuw speelplein langs de Brusselseheerweg in Neigem. Op een groot grasveld komen er naast nieuwe speeltuigen ook een petanquebaan, een picknicktafel, een zitbank met rugleuning, een hondentoilet en plantenbakken, en zullen er heel wat nieuwe bomen worden aangeplant. De werken voor het speelplein worden uitgevoerd door mensen van een beschutte werkplaats. De stad zet de laatste jaren in op het vernieuwen en het creëren van nieuwe speelpleintjes. Zo kwamen er op drie jaar tijd onder meer al vernieuwde speelpleinen in de Elsbeekstraat in Meerbeke en in de Meeuwenlaan in Outer en nieuwe speelpleinen in de Plekkerstraat in Aspelare en in de Groeneweg in Ninove. (CVHN)