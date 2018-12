Werken in Kaardeloodstraat en Centrumlaan zijn bijna klaar Claudia Van den Houte

13 december 2018

18u22 0 Ninove De nutswerken in de Kaardeloodstraat en de Centrumlaan zullen vrijdag worden beëindigd.

Een nutsmaatschappij voert al twee weken nutswerken uit in de Kaardeloodstraat en de Centrumlaan. Daardoor zijn de voetpaden op enkele plaatsen onderbroken en werd er in de Kaardeloodstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Bij sommige handelaars was er wat ongenoegen over de timing van de werken, in de periode van Sinterklaas en in aanloop naar de kerstperiode. Volgens schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld) worden de werken morgen, vrijdag, beëindigd. “Er worden nieuwe leidingen aangelegd, maar in de Kaardeloodstraat zijn de werken quasi gedaan. De straat zal morgen hersteld zijn.”

“Ook de werken in de Centrumlaan moeten morgen gedaan zijn. Hier werd er een dag vertraging opgelopen omdat ook De Watergroep nog een aanpassing heeft moeten doen. Men is bezig met de klinkers te leggen en men plant om morgen een tweede ploeg in te schakelen. Er is nu een concentratie van werken, omdat vanaf half december de sperperiode voor werken tijdens de eindejaarsperiode in de winkelkern - waartoe de Centrumlaan behoort - ingaat.”