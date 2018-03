Werken in Dreefstraat en Weggevoerdenstraat 28 maart 2018

02u33 0 Ninove In de Dreefstraat en de Weggevoerdenstraat zijn werken van start gegaan die een jaar zullen duren. Er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de straten worden volledig vernieuwd.

"Er komt een nieuw wegdek, brede voetpaden, fietssuggestiestroken en parkeerstroken", vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). "Het kruispunt met de Stationsstraat, aan de Passage, wordt wat verlegd zodat de bussen een grotere draaicirkel hebben. Nu moeten bussen serieus manoeuvreren om tot aan het station te geraken." De werken verlopen in vier fasen. Momenteel worden er werken uitgevoerd ter hoogte van de Graanmarkt, vanaf het kruispunt met de Oude Kaai tot het kruispunt Mallaardstraat. "Die zullen tot eind mei duren. Nadien wordt er verder gewerkt tot net voorbij de Pamelstraat, tot het bouwverlof."





De Dreefstraat is de tweede fase, die loopt van na het bouwverlof tot november. Vanaf eind november wordt kruispunt de Passage aangepakt en van december tot maart het deel van de Weggevoerdenstraat tot de F. Tavernestraat. "De werken aan kruispunt de Passage en de huidige werken tot eind mei zullen de meeste verkeershinder veroorzaken. Het meest tijdrovend zal de aanleg van waterbuffers en de onderboring onder de spoorweg zijn." Vooral voor de handelaars in de buurt zijn zo'n langdurige werken nooit leuk. "De handelaars blijven bereikbaar tijdens de werken, op één of twee dagen na wanneer er vlak voor hun deur een put voor rioleringsbuizen wordt aangelegd." Het totale project kost 2,05 miljoen euro, waarvan 71.000 euro wordt betaald door de stad en de rest door Riopact. (CVHN)