Werken Eandis stopgezet na hinder 03 mei 2018

De stad heeft werken van Eandis in de Burchtdam gisterenvoormiddag laten stopzetten. Er waren klachten van handelaars met dagverse producten, toen bleek dat de straat onaangekondigd was afgesloten. Bovendien kloegen ook heel wat automobilisten vanwege de extra verkeershinder, samen met het ongeval op de E40. Die was al toegenomen sinds de start van de werken aan de Dreefstraat-Graanmarkt. Forza-fractieleider Guy D'haeseleer noemt het onaanvaardbaar dat de middenstanders niet op de hoogte waren gebracht, maar de stad bleek zelf niet op de hoogte over dat de werken gisteren zouden gebeuren. Op een spoedvergadering werd beslist de werken onmiddellijk stil te leggen. "Het is onverantwoord deze werken te starten, wetende dat er twee doorgangswegen naar de stad afgesloten zijn en dat zo'n doorgangswegen moeten gevrijwaard worden op een schooldag", aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). De werken zijn uitgesteld tot de schoolvakantie. (CVHN)