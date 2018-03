Werken Dreefstraat-Weggevoerdenstraat starten maandag 22 maart 2018

Aannemer Viabuild start op maandag 26 maart met de wegen- en rioleringswerken aan de Dreefstraat en Weggevoerdenstraat. De werken zullen in vier fasen verlopen en zullen een jaar duren. In eerste fase worden er werken uitgevoerd ter hoogte van de Graanmarkt, vanaf het kruispunt met de Oude Kaai tot het kruispunt Mallaardstraat. Deze doorgang zal tot juni onderbroken zijn. Het centrum van Ninove is bereikbaar via de Ring en de Centrumlaan. De handelaars blijven bereikbaar tijdens de werken. Op de website van Aquafin (www.aquafin.be - Mijn omgeving - NIV3026) vind je praktische info over de aanvang en de vorderingen van de werken, de planning, de fasering en de wegomleggingen. Als je graag op de hoogte blijft, kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de knop 'Volg dit project' bovenaan de pagina. (CVHN)