Wereldrecordstapper en ex-prins Georges Holtyzer beleeft Ninoofse carnavalsstoet voor het eerst als toeschouwer Claudia Van den Houte

07 maart 2019

16u17 0 Ninove Georges Holtyzer, gewezen prins carnaval die in Ninove bekend werd als wereldrecordhouder ‘non-stop stappen’, wandelt zondag voor het eerst niet mee in de Ninoofse carnavalsstoet. Hij heeft te veel last aan zijn been, maar Georges trakteert zijn carnavalsvrienden langs het parcours om daar met samen hem iets te drinken.

Bijna 33 jaar geleden verwierf Georges wereldfaam in Ninove en daarbuiten, toen hij in het Guinness Book of Records belandde met zijn wereldrecord ‘non-stop stappen’. Liefst 6 dagen, 10 uur en 28 minuten stapte hij doorlopend rondjes op het industrieterrein in Ninove. Hij was toen niet aan zijn proefstuk toe. “Ik had toen al vanuit Ninove twee keer naar Lourdes gestapt, eens naar Noordkaap in Noorwegen (ik was 75 dagen onderweg), naar Rome, Keulen... Ook voor Levenslijn en Kom op tegen Kanker heb ik nog gestapt”, vertelt Georges (78).

10.000 supporters

“Ik ben van jongs af aan altijd heel sportief geweest. Zo heb ik nog aan diepzeeduiken gedaan. Toen ik daarmee was gestopt, ben ik beginnen wandelen.” Naar zijn wereldrecordpoging, die hij op 19 juli 1986 om 9 uur startte, kwamen zo’n 10.000 supporters kijken. “Heel Ninove was afgezakt naar het industrieterrein. Ik was op slag bekend in Ninove als ‘Georges de stapper’. Mijn wereldrecord houdt trouwens tot op de dag van vandaag nog steeds stand.”

Gentse Ninovieter

Hoewel Georges oorspronkelijk uit Gent afkomstig is, heeft hij altijd een groot hart gehad voor carnaval Ninove, al sinds hij in onze wortelstad kwam wonen. “De eerste jaren verkleedde ik me en liep ik gewoon als losse carnavalist mee in de stoet. Daarna heb ik deel uitgemaakt van de feestcommissie en van de Karnavalraad. Sinds ik prins carnaval ben geweest, in 1992, ben ik lid van de prinsencaemere. Tijdens mijn aanstelling - ik sprak toen geen woord ‘Nienofs’ - had ik een strop rond mijn nek, verwijzend naar mijn Gentse afkomst als ‘stroppendrager’. In de strop had ik een wortel verwerkt. Ik heb toen de strop in het publiek gegooid en gezegd: “Ik ontdoe mij nu van mijn strop, vanaf nu ben ik een Gentse Ninovieter’.”

Brand in stockatelier

Dat hij een hart voor het Ninoofse carnaval heeft, bewees hij ook toen hij 24 uur doorlopend door Ninove stapte voor de Karnavalraad. “Einde jaren 90 werd het stockatelier van de Karnavalraad getroffen door een brand”, vertelt Pascal Carael, huidig voorzitter van de Karnavalraad. “De raad raakte al haar materiaal, waaronder speciale boeken die ze had laten maken, kwijt in de brand.” Met zijn initiatief om 24 uur doorlopend door Ninove te stappen, zamelde Georges geld in. “Iedereen die een stukje met me mee stapte, leverde een bijdrage.” Ook dit initiatief kon op heel wat belangstelling rekenen. “Op een uur tijd stond heel de Graanmarkt vol”, herinnert Georges zich.

Georges liep jarenlang in de stoet mee met de verschillende carnavalsinstanties waar hij lid van was. Dit jaar lukt het hem fysiek niet meer om nog mee te stappen. “Dat doet pijn”, zegt Georges. Aangezien hij vorig najaar naar een serviceflat in de Burchtstraat verhuisde, passeert de stoet wel vlak voor zijn deur. Daar nodigt hij zijn carnavalsvrienden van de verschillende carnavalsinstanties waar hij lid van is of was uit om een jenevertje met hem te drinken.