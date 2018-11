Wensballonnen sluiten week rond armoede af in Heilige Harten Secundair Claudia Van den Houte

30 november 2018

15u39 0 Ninove Leerlingen van het Heilige Harten Secundair in Ninove hebben vrijdag ballonnen opgelaten met hun wensen en dromen. Het was de afsluiter van een week in het teken van armoede.

Op de school werd de hele week rond armoede gewerkt. Zo werd er een armoedeweb geweven, werden in elke klas cijfers over armoede in Ninove besproken, stonden de leerlingen tijdens de lessen godsdienst stil bij de oorzaken en gevolgen van armoede en werden ze geconfronteerd met getuigenissen. De werkgroep pastoraal verkocht tijdens een ‘chocostop’ cake en warme chocolademelk, wat 234 euro opbracht voor de vzw Teledienst uit Ninove.

Als afsluiter noteerde elke leerling een wens of droom. “Via haar campagne ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’ vraagt Welzijnszorg extra aandacht voor 500.000 kinderen in België die onvoldoende onderwijskansen krijgen door armoede”, aldus adjunct-directeur Daphne Van Berlamont. Enkele leerlingen van de leerlingenraad lieten de wensballonnen de wijde wereld in. “Op die manier willen wij een signaal geven dat het ook anders kan. Dat we het anders willen. Dat de regering en beleidsmakers dringend werk moeten maken van armoedebestrijding.”

“Ik heb gewenst dat mensen in armoede toch een gelukkig leven zullen hebben door alle acties die er worden ondernomen”, aldus leerlinge Kiana (13).