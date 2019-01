Wegenwerken Dreefstraat-Weggevoerdenstraat gaan laatste fase in Claudia Van den Houte

13 januari 2019

18u11 0 Ninove De wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat gaan op maandag 14 januari de laatste fase in. Tijdens deze fase zal het kruispunt Weggevoerdenstraat - Fernand Tavernestraat onderbroken zijn.

De grote wegen- en rioleringswerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat gingen eind maart vorig jaar van start en zouden een een jaar duren. De werken gaan maandag de laatste fase in. Vanaf dan is de F. Tavernestraat doodlopend richting Weggevoerdenstraat. Wie in de F. Tavernestraat of in de Elisa Van Caulaertstraat woont of de parking van het station wil bereiken, rijdt vanop de ring best via de Vinkenstraat - Doornweg. Het tweerichtingsverkeer blijft wel behouden in de F. Tavernestraat en ook de gewijzigde rijrichting van de Abijstraat (Weggevoerdenstraat richting Kloosterweg) blijft behouden.

Het kruispunt blijft toegankelijk voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand). Kom je van de Weggevoerdenstraat en wil je naar het station, dan kan je via de Fernand Tavernestaat en de voetgangersbrug het station bereiken.

Meer informatie op www.ninove.be/werken-dreefstraat-weggevoerdenstraat.