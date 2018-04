Waterspelletjes en touwtjetrek op atletiekpiste 19 april 2018

03u04 0

In Ninove vonden de activiteiten voor buitenspeeldag plaats op de atletiekpiste achter het stadspark. De allerkleinsten konden zich uitleven op tal van fietsjes en wagentjes of in de zandbak spelen. Verder waren er onder meer nog verschillende springkastelen en konden er balsporten worden gedaan zoals voetbal en volleybal. Voor wie op muziek wou bewegen, werden er dansjes aangeleerd en wie van het stevigere werk hield, kon touwtjetrek doen. Populair met het warme weer waren de waterspuiten, waarmee de kinderen veel waterpret beleefden.





(CVHN)