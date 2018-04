Wagen rijdt in woning van brandweerman 03 april 2018

02u30 0 Ninove Het brandweerkorps van Ninove moest zondag in alle vroegte uitrukken om een woning van een collega brandweerman te stutten.

In de Cyriel Priëelsstraat in Aspelare reed er rond 6.00 uur een Seat Ibiza de woning binnen nadat hij de controle verloor in een scherpe bocht. Kort voor hij het huis binnenreed, knalde hij ook al tegen een paaltje op een middeneiland. De brandweerman kwam onmiddellijk kijken en kon alleen maar vaststellen dat de schade enorm groot was. De hele voorgevel moest gestut worden door zijn collega's. Het is niet de eerste keer dat een wagen tegen de gevel van dat huis rijdt. In het verleden viel er zelfs ook al een dode. Daarom installeerde de gemeente Ninove al een vangrail voor het huis, maar ook dit mocht hier niet baten. "Het is hier een zeer gevaarlijk punt. De auto's rijden hier bijzonder snel en dan krijg je dit soort situaties", aldus een buurtbewoner. "Het was een ontzettend harde knal. Ik ben onmiddellijk uit mijn bed gesprongen om te kijken wat er aan de hand was en toen merkte ik de ravage op", klinkt het. De woning werd enkele uren later door de burgemeester van Ninove onbewoonbaar verklaard. Het gezin zal opgevangen worden in een appartement zolang dit nodig is. In het voertuig zat een koppel dertigers. Zij raakten lichtgewond bij het ongeval en werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De wagen zelf is ook volledig rijp voor de schroothoop. (KBD)