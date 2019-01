Wagen neemt vier plaatsen voor mindervaliden in op parking Carrefour Claudia Van den Houte

28 januari 2019

22u03 0 Ninove Er bestaan automobilisten die er niet mee inzitten om hun wagen te parkeren op een parkeerplaats voor mindervaliden zonder zelf een handicap te hebben, maar de eigenaar van een zwarte Dodge Ram spant toch de kroon.

De wagen nam liefst vier parkeerplaatsen in die bedoeld zijn voor mindervaliden toen hij maandagavond rond 18 uur op de parking van de Carrefour-hypermarkt in Ninove stond geparkeerd. Zónder gehandicaptenkaart. Er waren op dat moment nochtans genoeg andere parkeerplaatsen vrij. Een passant nam er een foto van en zette die op Facebook. De foto werd intussen al veel gedeeld en lokte heel wat reacties uit. Van “schandalig” over “egoïst” tot “zijn handicap is blind zijn en zo kan hij niet zien waar hij parkeert hé”.