Wagen mist bocht en belandt in gracht 29 januari 2018

In de Zevenkoosstraat in Outer, een deelgemeente van Ninove is zaterdagochtend rond 06.00 uur een bestuurder met zijn bestelwagen in de gracht terecht gekomen. Om een nog onbekende reden ging de bestuurder in een flauwe bocht gewoon rechtdoor aan. Mogelijk was hij in slaap gevallen achter het stuur. Het is niet duidelijk of de man onder invloed was. Zijn lichte bestelwagen botste net niet tegen een betonblok, waardoor de schade relatief beperkt bleef.





De bestuurder raakte bij het ongeval licht gewond. Hij werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht voor een controle. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. De rijbaan was een tijdlang versperd en de politie en brandweer kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het voertuig werd getakeld.