Wagen beschadigd 20 juni 2018

In de Hulststraat in Ninove is dinsdagochtend een voor- achterruit van een wagen ingeslagen. De feiten gebeurden rond 11 uur. Het ging om een Renault die voor de deur stond van de eigenaars. De politie kwam ter plaatse en kon even later de daders oppakken. De daders zijn geen onbekenden voor het gerecht. Waarom de wagen net werd beschadigd is onduidelijk. (KBD)