Waagstraat wordt afgesloten door wankele bomen Claudia Van den Houte

11 maart 2019

17u30 0 Ninove De stad Ninove heeft beslist om de Waagstraat in Aspelare bij hoogdringendheid af te sluiten voor alle verkeer omdat er een aantal bomen dreigen om te vallen.

De straat wordt afgesloten vanaf huisnummer 1 tot aan de Tortelboomstraat. De weg blijft zeker tot vrijdag 15 maart niet toegankelijk voor verkeer. De inwoners van de Waagstraat 1 en 2 kunnen hun woning enkel bereiken vanuit de Plekkerstraat. Wie in de Knotwilgenstraat of Tortelboomstraat woont, rijdt via de Cyriel Prieelstraat naar huis.

“De stadsdiensten stellen alles in het werk om de weg zo snel mogelijk weer open te stellen”, laat de stad nog weten.