Vzw lanceert nieuw project voor kansarme jeugd 13 juni 2018

02u53 0

De vzw Alain Moloto/BKJ, met hoofdzetel in Liedekerke, heeft een nieuw project gelanceerd in de feestzaal van restaurant Kellenhof in Meerbeke. Het project is gericht op de kansarme jeugd in Madagascar. "De bedoeling is om door middel van financiële bijdragen kansarme jongeren te reïntegreren in hun stad om hun leven op een normale manier uit te bouwen", aldus Claude Mahau, directeur van de vzw Alain Moloto/BKJ. De vzw werkt daarvoor samen met de vereniging ASA/Madagascar. "ASA biedt jonge mensen de mogelijkheid om een ambacht te leren als basis voor een zelfstandig leven later. Omdat de doelstellingen van ASA/Madagascar gelijklopend zijn aan onze missie, hebben wij besloten om samen met hen het partnership 'Alain Moloto/BKJ - ASA/Madagascar' te vormen. Het geeft ons veel energie om aan zo' n fantastisch project te kunnen deelnemen", besluit Mahau.





Meer info via www.alain-moloto.com. (CVHN)