VVV-Ninove reikt opnieuw Prijs Toerisme uit: inschrijvingen van start Claudia Van den Houte

02 april 2019

12u26 2 Ninove De VVV-Ninove reikt ook dit jaar een Prijs Toerisme uit. Die beloont een organisatie, publicatie, evenement, vereniging of persoon die Ninove in 2018 op een of andere manier in het middelpunt van de toeristische belangstelling bracht.

Inwoners kunnen kandidaten voorstellen voor de VVV-Prijs Toerisme 2019. Je kan de onderscheiding zelf in de wacht slepen, of je nomineert een medemens, een gebeurtenis, een initiatief … De winnaar ontvangt een oorkonde met daar bovenop 500 euro. Vorig jaar ging de Prijs Toerisme naar Jo Bracke, de bezieler van de Ninoofse molens en molenaar in hart en nieren.

Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden op www.ninove.be (‘inschrijvingsformulier VVV Prijs Toerisme’ ingeven in de zoekbalk) of afhalen bij de dienst Toerisme in de Hospitaalkapel. De gemotiveerde en gedocumenteerde kandidaturen moeten ten laatste op dinsdag 30 april worden bezorgd aan het secretariaat van de VVV-Ninove in de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44 in Ninove.