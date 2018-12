Vuurspektakel tijdens City Nightrun door stadscentrum (en gebouwen) Claudia Van den Houte

03 december 2018

17u00 0 Ninove Vzw Maspoe, de stad Ninove en Phonecompany organiseren op zaterdag 15 december een tweede City Nightrun. Dit jaar is er heel wat te beleven qua animatie langs het parcours.

De deelnemers aan de City Nightrun leggen een parcours van bijna zeven kilometer af door het centrum van de stad. Start- en aankomstplaats is deze keer de sporthal. Ze lopen daarbij opnieuw door gebouwen, onder meer door de sporthal, de bib, de scholen PTI, Heilige Harten en Atheneum, de brandweerkazerne en het RTT-gebouw op de Graanmarkt. “Het is een unieke gelegenheid om het RTT-gebouw nog een laatste keer te zien vooraleer het wordt afgebroken”, zegt Kim Barbé van Maspoe. Er is dit jaar tal van animatie onderweg. Zo is er onder meer een djembé-act, doedelzakspelers, ‘Jan Trompet’, een led-alien, steltenlopers, een fluokunstanimatie, dj’s en een lasershow. Een bijzondere attractie wordt de Vuurparade op een deel van het parcours: dankzij de livemuziek van gipsyband Djurdjevak, speciale kostuums en een originele enscenering brengen de Vuurmeesters spektakel van de bovenste plank. Ook aan het oud stadhuis valt voor en na de City Nightrun heel wat te beleven.

“Mensen hoeven niet te lopen om deel te nemen. We merken dat er veel wandelaars in groep deelnemen, omdat het iets leuk is om samen te doen.”

De lopers beginnen om 20 uur aan de sporthal in de Parklaan. De wandelaars vertrekken na de start van de lopers.