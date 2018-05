Vrouw overvallen op straat 22 mei 2018

Een oudere vrouw is zondagochtend overvallen aan het station in de Leopoldstraat in Okegem. Het slachtoffer was naar de bakker in het centrum geweest en was te voet op weg naar huis toen ze rond 7.30 uur werd aangevallen. Een gemaskerde man op een brommer gaf haar een duw en ging aan de haal met haar handtas. De vrouw raakte lichtgewond aan haar hand. De handtas, met daarin haar boodschappen, maar zonder portemonnee, werd teruggevonden aan het kerkhof.





Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie op 054/31.32.32. (TVP)