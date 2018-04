Vrouw gewond na botsing tegen asverschuiving 03 april 2018

Op de Aardeweg Ninove botste een bestuurster vrijdagavond tegen een asverschuiving. Mogelijk had de vrouw een glas te veel gedronken. Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur. De vrouw reed in de richting van Appelterre toen ze plots de controle verloor over haar stuur. Ze ramde een paaltje en ging vervolgens overkop. Enkele meters verder kwam zij terug op haar vier wielen terecht. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. De vrouw zelf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De wagen raakte aanzienlijk beschadigd. (KBD)