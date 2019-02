Vrijwilligersploeg jeugdhuis Het Uur reageert op tijdelijke sluiting: “Geen overleg geweest” Claudia Van den Houte

24 februari 2019

21u57 0 Ninove De vrijwilligers van Het Uur in Meerbeke hebben gereageerd op de tijdelijke sluiting van het jeugdhuis. Het stadsbestuur besliste om Het Uur voor drie maanden te laten sluiten. Volgens de vrijwilligers is er geen overleg geweest. Ze vinden de sluiting ook onnodig.

Vorige vrijdag werd bekend dat de stad vanaf 1 maart het huurcontract met het jeugdhuis voor drie maanden stopzet omdat een aantal zaken er niet goed zouden lopen. Het bestuur zegt beduusd achter te blijven: “Dit is niet de oplossing om de werking van het jeugdhuis uit het slop te halen”, klinkt het. “Wij willen ondersteuning van de stad om de schuldenerfenis aan te pakken, om structuur te brengen in de werking en bij het aanpassen van de statuten. Het jeugdhuis sluiten is een éénzijdige beslissing van de burgemeester. Daarbij zijn we zelfs niet geconsulteerd.”

Uit een onderzoek door brandweer en politie bleek dat de nooduitgang niet onmiddellijk toegankelijk was, dat de bovenruimte onterecht werd gebruikt, dat het jeugdhuis er vuil en rommelig bij lag en dat de statuten nog niet waren aangepast. “Voor dergelijke gebreken is het niet nodig om een jeugdhuis voor drie maanden te sluiten”, vinden de huidige bestuursleden.

“Het jeugdhuis is al lang vragende partij voor ondersteuning van de jeugddienst. De financiële put, geërfd van het vorige bestuur is daarbij het belangrijkste probleem. Door deze erfenis zit de hele werking vast. Het bestuur kan de verantwoordelijkheid hiervoor niet dragen. Als de schuldenput wordt gedempt, kunnen de statuten worden aangepast en kan er opnieuw een degelijke werking worden uitgebouwd.”

“Ondanks de moeilijke situatie werden in het najaar van 2018 en voorjaar 2019 verschillende succesvolle activiteiten georganiseerd. Het bestuur kiest er bewust voor om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en de financiële toestand met deze activiteiten op te krikken. De put is echter zo groot, dat het licht aan het einde van de tunnel nog steeds niet zichtbaar is.”

“Het Uur-bestuur is zeer ontmoedigd door deze beslissing en staat voor een voldongen feit. Net nu er een nieuwe dynamiek is. Het vroeg immers zelf om hulp. De werking met drie maanden stop zetten, was niet de vraag van de jongeren en is niet de oplossing. Integendeel, op die manier verliest het jeugdhuis gedurende de meest actieve periode van het jaar inkomsten en vooral ontmoetingsruimte voor jongeren. We hebben zin om de werking op punt te zetten, maar willen met een schone lei beginnen, in samenwerking met de stad.”

Het Uur zet deze week elke avond vanaf 20 uur de deuren open om met zoveel mogelijk jongeren, ex-bezoekers, betrokken ouders, sympathisanten… na te denken over de toekomst van het jeugdhuis. Ook wie gewoon iets wil komen drinken, is welkom.