Vrachtwagenchauffeur zet weekend in met paar biertjes en belandt in de gracht: 15 dagen rijverbod LDO

11 januari 2019

14u36 0 Ninove De 53-jarige W.S. uit Ninove heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een ongeval met zijn vrachtwagen. Hij belandde na enkele biertjes met het gevaarte in de gracht.

De vrachtwagenchauffeur ging op vrijdagavond na het werk nog iets drinken met vrienden, maar liet zich iets te veel meeslepen door de goede sfeer. “Hij dronk vier biertjes en reed daarna met de vrachtwagen naar huis”, legde zijn advocate uit. “Op vijfhonderd meter van zijn huis verloor hij de controle over het stuur. Waarschijnlijk is hij in slaap gevallen.” Hij raakte meerdere verkeersborden en belandde uiteindelijk in de gracht. De man moest uit zijn vrachtwagen bevrijd worden. De agenten gaven oorspronkelijk aan dat de man dronken was, maar dat kon zijn advocate weerleggen. “Hij was geïntoxiceerd, maar niet dronken. Hij kon nog steeds goed meewerken met de politie en zijn oriëntatie in tijd en ruimte was nog goed. Het is wel zo dat hij van zijn melk was door het ongeval.” Na het ongeval werd zijn rijbewijs onmiddellijk 15 dagen ingetrokken.

De politierechter legde de man nog eens een rijverbod van 15 dagen op. Hij moet ook een effectieve boete van achthonderd euro betalen. De rechter verleende wel een vrijspraak voor de betichting van dronkenschap.