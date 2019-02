Vrachtwagenbestuurder krijgt boete van 6.000 euro wegens zware overlading Koen Baten

21 februari 2019

18u22 0 Ninove Bij een verkeerscontrole van de lokale politie van Ninove zijn op de Koning Boudewijnlaan donderdag 57 vrachtwagens gecontroleerd. De politie kon twaalf overtredingen vaststellen, waarbij twee overtredingen op asoverlading.

Een vrachtwagenchauffeur kreeg hiervoor een boete van 6.000 euro. De andere bestuurder werd voor 4.000 euro beboet voor zijn zware overlading. “Dit soort boetes zijn nodig om aan te tonen dat ze hiermee onze wegeninfrastructuur zwaar beschadigen en dit voor problemen kan zorgen bij een ongeval bijvoorbeeld", klinkt het bij de politie.

Daarnaast werden ook nog twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Een vrachtwagenbestuurder was niet in orde met zijn vergunning en kreeg een boete van bijna 1.000 euro opgelegd. De politie kon ook een overtreding op de tachograaf vaststellen. Een vrachtwagen die gevaarlijke stoffen vervoerde, was ook niet in orde met etikettering en de lading. Hij kreeg een boete van 1.375 euro. Tot slot werd ook nog 2.857 euro aan achterstallige belasting ontvangen door de Vlaamse verkeersdienst.