Voormalig volkscafé Madelon tegen de vlakte Claudia Van den Houte

08 april 2019

21u14 0 Ninove Het vroegere café Madelon in de Dwarsstraat in Ninove wordt momenteel afgebroken.

Het café stond al bijna drie jaar leeg, nadat uitbaatster Rosette Van Keymeulen in 2016 na liefst 42 jaar met pensioen ging. Van Keymeulen is de moeder van voormalig voetballer Wesley Sonck en zijn broer Kevin, die er opgroeiden. Huidig eigenaar Marc De Brabanter kocht het pand zo’n twee jaar geleden. De Brabanter heeft tussen 1977 en 1996 zelf nog café Roxy in de Geraardsbergsestraat opengehouden en maakte van de feestzaal aan het café een dancing. Hij is nu zo’n twintig jaar actief in de bouw.

“Ik ben vroeger nog in café Madelon geweest als klant. Het was een echt volkscafé. Naast het café lag een bollenbaan”, herinnert hij zich. Het pand was echter niet meer bruikbaar. “Zeker het achterste stuk was in te slechte staat. Ik had met de storm die er is geweest al schrik dat er een deel naar beneden zou komen.” Het pand, dat in 1933 werd gebouwd, zal plaatsmaken voor een gesloten en een halfopen woning. De afbraak moet woensdag volledig afgerond zijn. De bouw van de woningen zou tegen eind dit jaar starten.