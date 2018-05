Voorleesmoment ter ere van Rufijn De Decker 24 mei 2018

De bibliotheek van Ninove zet in haar maandelijkse 'Rond Erato'-sessie zaterdagmorgen 26 mei de folkmuziek in de kijker. De Meerbeekse Melanie Scheys, gepokt en gemazeld in het folkmilieu, als muzikante, medeorganisator van Gooikoorts en coördinator van het Muziekcentrum in Dranouter, selecteert tien folkparels uit de cd-collectie van de bib.





In 'Rond Erato' vertelt ze over haar selectie en beluistert men enkele fragmenten. Maar 'Rond Erato' start dit keer een half uur eerder, om 10.30 uur, met een herdenkingsmoment voor Rufijn De Decker, het boegbeeld van de Ninoofse folkscène die op 2 mei overleed. Verhalenvertelster Silke D'Hondt leest het sprookje 'De schaar die ringen snijden kan' voor. Rufijn schreef dit sprookje in 1989. Er zitten tal van Meerbeekse en Neigemse toponiemen en 'couleur locale' in verwerkt. (CVHN)