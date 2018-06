Voorintekenen op nieuw dialectwoordenboek 12 juni 2018

De werkgroep 'Nienofs Dialectwoordenboek' kondigt aan dat er voortaan kan worden ingetekend op de al aangekondigde vernieuwde uitgave van het dialectwoordenboek 'Algemieën Bekoest Nienofs', dat in het najaar verschijnt. Je kan vóór 30 september 2018 voorintekenen door 18 euro te storten op rekening BE50 1030 4995 9718. Je naam en woonplaats komen in de namenlijst achteraan het boek. Wens je het boek opgestuurd te krijgen, betaal dan 4 euro extra per besteld boek. Contact via nienofsdialect@hotmail.com. Het boek wordt voorgesteld in het CC De Plomblom van Ninove op zondag 9 december 2018. Daar kunnen de bestelde boeken worden afgehaald (of nadien op de dienst cultuur in het oud stadhuis). Vanaf die datum is het boek te koop tegen 20 euro in de plaatselijke handelszaken.





(CVHN)