Voorbereidende werken heraanleg Brakelsesteenweg (N8) starten dinsdag Claudia Van den Houte

18 november 2018

23u58 0 Ninove De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) gaan van start op dinsdag 20 november.

Een deel van de Brakelsesteenweg, van net voorbij de Aardeweg tot net voorbij de Ziekenhuisstraat, wordt heraangelegd naar aanleiding van het geplande winkelcentrum Ninouter, waar het stadsbestuur tegen is. Door de N8 herin te richten met twee keerpunten wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de N8 veiliger maken en het verkeer vlotter laten verlopen.

Voor de heraanleg start, komen de nutsmaatschappijen langs om de leidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen. AWV voert vanaf dinsdag 20 november twee weken lang sonderingen uit op de Brakelsesteenweg. Sonderingen zijn nodig om te peilen welke nutsleidingen op welke locatie onder het wegdek liggen. De aannemer maakt hiervoor op verschillende plaatsen kleine sleuven in het wegdek. In de volgende fase zullen de nutsleidingen verplaatst worden.

De aannemer neemt één rijstrook in om de sleuven te maken. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar zal slechts beurtelings door kunnen rijden. Om alles veilig te laten verlopen, komen er tijdelijke verkeerslichten. Door tijdelijke verkeerslichten te plaatsen, kan iedereen veilig de werfzone passeren. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren.