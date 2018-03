Vonnis na dood met jachtgeweer weer uitgesteld 15 maart 2018

Er werd gisteren nog altijd geen vonnis uitgesproken in de zaak rond Rudy V. (56) uit Denderwindeke. De Dendermondse rechter heropende even opnieuw de debatten om het over de strafmaat te hebben.





Aanleiding was de bepaling van het Grondwettelijk Hof dat de maximumstraf in dergelijke zaken dertig jaar cel is. De rechter wilde alle partijen de kans geven daar hun standpunt over te bepalen. De openbaar aanklager bleef bij haar eerder gevorderde straf van 24 jaar cel. Rudy V. schoot in de zomer van 2016 zijn partner Nadia Bonnewyn (55) dood met een jachtgeweer. Het openbaar ministerie gaat er van uit dat V. doelbewust mikte en zijn partner om het leven bracht met een welgemikt schot tussen de ogen.





De vrouw stond op dat ogenblik voor het raam van de slaapkamer. Ze had V. niet willen binnenlaten. Zelf beweert de beklaagde dat hij kwaad was om een ruzie rond een pakje sigaretten, dat hij zelfmoord wilde plegen en daarom het jachtgeweer genomen had. Volgens de openbaar aanklager klopt dat niet. De zaak staat nu voor uitspraak op woensdag 21 maart. (DND)