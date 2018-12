Volleybalclub Mevoc Meerbeke houdt quiz Claudia Van den Houte

10 december 2018

18u30 0 Ninove De volleybalclub Mevoc Meerbeke houdt op zaterdag 15 december haar jaarlijkse quiz.

De ‘Mevoc Quiz’ vindt plaats in Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42 in Meerbeke. Ploegen van vier personen kunnen deelnemen aan de quiz. De deelnameprijs bedraagt 25 euro per ploeg. Inschrijven kan via het formulier op www.mevocmeerbeke.be/quiz. De Mevoc Quiz start zaterdag om 20 uur. Meer info op www.mevocmeerbeke.be.