Voetgangster gewond bij aanrijding aan Den Dollar Koen Baten

19 februari 2019

15u37 8 Ninove Aan Den Dollar ter hoogte van de Outerstraat in Ninove is dinsdagnamiddag een vrouw uit Ninove gewond geraakt, nadat ze werd aangereden door een personenwagen.

De vrouw was aan de verkeerslichten het zebrapad aan het oversteken toen ze werd aangereden. Ze werd even opgeschept door een wagen en kwam daarna op de voorruit terecht. Ze is er niet erg aan toe, maar werd toch voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Over de verdere omstandigheden van het ongeval is niets bekend. Het is niet duidelijk wie er op het moment van de aanrijding rood licht had.