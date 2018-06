Voetgangers aangereden op zebrapad 16 juni 2018

Aan het kruispunt met de Leopoldlaan en de Brusselsesteenweg is gisterenochtend iets voor 7 uur een vrouw met haar kind aangereden op het zebrapad. Een bestuurder van een personenwagen was vermoedelijk verstrooid toen het ongeval gebeurde. Beide voetgangers werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. (KBD)