Voetbaldorp 'met zomerbar, restaurant en eventweide 15 juni 2018

Waar? 'Garden of Eden' bevindt zich op de parking op de OCMW-site in de Burchtstraat in Ninove.





Wanneer? De wedstrijden van de Rode Duivels en belangrijke wedstrijden zijn te zien op groot scherm. Alle andere wedstrijden worden uitgezonden op televisieschermen in de zomerbar. De bar is meestal vanaf 16 uur open, al zijn er uitzonderingen.





Waarom naar daar? Op het terrein van 3.000 vierkante meter staat er een tent van 400 vierkante meter opgesteld met een gezellige zomerbar, zonneterras en restaurant. Op de wedstrijddagen van de Rode Duivels doet het restaurant dienst als vipruimte. In de zomerbar zijn er een twintigtal verschillende cocktails en mocktails verkrijgen en een ruim aanbod aan andere dranken. De eventweide van 2.100 vierkante meter zal tijdens de voetbalwedstrijden plaats bieden aan 2.000 mensen. Op dagen wanneer er geen wedstrijden zijn, vinden er soms andere evenementen plaats op de eventweide.





Toegang? Gratis





Prijs van pint of cocktail? Een pintje kost 2 euro, een cocktail 10 euro.





Info: www.gardenofeden.be.





