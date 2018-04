Voertuigen botsen aan gevaarlijk kruispunt 21 april 2018

Aan het kruispunt met de Tabakslaan en de Kapittelstraat in Appelterre kwam het gisterenavond tot een aanrijding waarbij een lichtgewonde viel. Twee personenwagens kwamen er in aanrijding met elkaar rond 18.30 uur. Een chauffeur werd aangereden in de flank. Beide wagens liepen aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De verkeershinder bleef beperkt aan het kruispunt. (KBD)