Voertuig vlucht weg van controle en rijdt zich vast in Neigembos Koen Baten

03 december 2018

13u42 0

Tijdens de controle op verkeersveilige nacht op 30 november is een bestuurder in Ninove gevlucht nadat hij de controlepost opmerkte. Na een korte vlucht reed de man zich vast in Neigembos. Bij controle bleek dat het voertuig niet verzekerd was en niet was ingeschreven.

In totaal werden er die avond 87 voertuigen gecontroleerd door de politiediensten. Daarvan werden er 17 bestuurders betrapt op een overtreding. De controles vonden plaats op drie verschillende locaties. Maar liefst 7 van hen werden betrapt onder invloed van alcohol. Er werden ook twee overtredingen vastgesteld wegens drugsbezit. Een chauffeur stuurde ook onder invloed van drugs.

Naast de bestuurder die wegvluchtte kon de politie ook een chauffeur onderscheppen die al een verval tot sturen had. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Verder werden er ook nog tal van andere overtredingen vastgesteld. Een bestuurder bleek in het bezit te zijn van een verboden wapen. Een andere chauffeur reed ook zonder het dragen van zijn gordel. Op de Halsesteenweg in Neigem trok de politie ook een rijbewijs in.