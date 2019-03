Voertuig vat vuur op expresweg Koen Baten

26 maart 2019

Op de Expresweg in Ninove heeft een personenauto dinsdagochtend vuur gevat. De bestuurster reed in de richting van Ninove toen ze plots rook onder haar motorkap opmerkte. De vrouw kon haar wagen nog langs de kant zetten en verwittigde de brandweer. Zij hadden alles snel onder controle. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Er vielen geen gewonden bij de brand en de verkeershinder bleef beperkt.