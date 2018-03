Voertuig aangereden in flank aan kruispunt 29 maart 2018

Op de Tabakslaan in Appelterre is een man gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een andere wagen. Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur aan het kruispunt met de Kapittelstraat in de richting van Ninove. Vermoedelijk liep het fout met het kruisen van de gewestweg. De man kwam na het ongeval met zijn Peugeot in de graskant terecht en raakte niet meteen uit zijn voertuig. De brandweer van Ninove moest de man bevrijden en knipte de deur los. De hulpdiensten brachten hem daarna naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. (KBD)