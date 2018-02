Vluchtelingen geven workshops LEERLINGEN KRIJGEN OPMERKELIJKE LESSEN TIJDENS 'TALENDAG' CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 februari 2018

02u47 0 Ninove De leerlingen van de derde graad van het Heilige Harten Secundair kregen gisteren tijdens 'Talendag' workshops van vluchtelingen. Zo konden ze kiezen voor een workshop Palestijnse dans, Syrisch koken of Arabische kalligrafie.

De leerlingen van het Heilige Harten Secundair werden gisteren ondergedompeld in een bad van verschillende talen en culturen op de 'Talendag'. Er waren verschillende workshops, toneelvoorstellingen, doe-activiteiten en films. De leerlingen van de derde graad konden in de namiddag kiezen uit verschillende workshops, gegeven door vluchtelingen.





Kooklessen

Sharif uit Syrië leerde de leerlingen bijvoorbeeld Syrisch koken. Hij ontvluchtte de oorlog 3,5 jaar geleden samen met zijn broer en neef en woont nu 2,5 jaar in België. "Eerst woonde ik bij mijn broer, maar nu mijn ouders ook in België zijn, woon ik bij hen in Scherpenheuvel", vertelt Sharif. "Ik hou enorm van België en van de mensen. Ik leer Nederlands en studeer tekenen. Ik kook graag. Ik hield erg van het eten in Syrië toen er nog geen oorlog was. Nu kan niemand er meer koken wat hij wil."





De leerlingen konden de kookworkshop alvast smaken. "Leuk om te doen", vindt Sara Vandermeulen van 5 MRV (Moderealisatie en -verkoop). "Dat hij een vluchteling is, maakt niets uit. Vluchteling of niet, hij is een mens net als wij. Het is ook eens iets anders dan les krijgen van een van onze leerkrachten."





Kalligrafie

"Er is hier vroeger al eens een vluchteling in de klas zijn verhaal komen doen. Het is enorm pakkend om te horen wat die mensen meegemaakt hebben. Niet alleen in hun land, maar ook tijdens hun vlucht naar België", vindt Jessy Tuytschaever van 6 GW (Gezondheids- en Welzijnswetenschappen).





Bij Maher Azeez uit Mosul in Irak konden leerlingen een workshop Arabische kalligrafie volgen. "Ik voel me thuis in Ninove, want Mosul wordt ook wel Ninive genoemd", legt Maher uit. Hij ontvluchtte zijn land enkele jaren geleden, belandde twee jaar geleden in België en woont nu in Tongeren. De kunstenaar gaf vroeger les aan de universiteit van Mosul. In België neemt hij regelmatig deel aan tentoonstellingen. "Mijn droom is een school voor kalligrafie te openen in België."





De leerlingen kregen de Arabische kalligrafie maar moeilijk onder de knie. "Het is een interessante les, maar het is niet makkelijk om hem na te doen", vindt Ellen Asselman van 6 CM (Creatie en Mode).





Danslessen

Vlotter ging het dan tijdens de workshop Palestijnse dans, gegeven door Mohamed Aukal. De choreograaf kon zijn passie voor dansen verder beoefenen in ons land, waar hij al 2,5 jaar verblijft. "Ik sloeg op de vlucht nadat mijn huis in Gaza was platgebombardeerd. In Palestina had ik drie groepen. Hier geef ik les aan twee dansgroepen in het Brusselse. Zelf woon ik nu in Leuven", reageert Mohamed. "Fijn maar vermoeiend", omschrijft leerling Jana Luypaert de dansles van Mohamed. "Ik wist niet dat hij een vluchteling was, maar dat maakt voor mij geen verschil."