Vliegende aardbei fleurt hemel op WIND GAAT TIJDIG LIGGEN, EERSTE BALLONMEETING IS SUCCES CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02 juli 2018

02u24 0 Ninove Zeventien luchtballonnen zijn zaterdagavond opgestegen vanop de terreinen van KVK Ninove. Daar organiseerde de Rotary Club Ninove-Dendervallei haar allereerste ballonmeeting. De wind dreigde even een grote spelbreker te worden, maar uiteindelijk konden alle luchtballonnen toch veilig opstijgen en landen.

Het was zaterdagavond een fraai schouwspel hoe 17 luchtballonnen -eentje moest verstek laten- de lucht ingingen vanop 'de kloppers', de voetbalterreinen van KVK Ninove. Nochtans heeft het niet veel gescheeld of de luchtballonnen op de eerste ballonmeeting in jaren in onze streek, waren aan de grond gebleven.





"Voor het opstijgen van een luchtballon mag de windkracht niet boven de tien knopen zitten. De afgelopen week was de wind elke dag te sterk", vertelt Michel Bellemans van Rotary Club Ninove-Dendervallei, die de ballonmeeting organiseerde in samenwerking met DROOM Ballonvaarten en Modelballon.be. Ook zaterdag was dat ook nog het geval. Gelukkig nam de windkracht 's avonds af, zodat de ballons vanaf 20.15 uur konden vertrekken. Vanaf dan ging het snel. Ballonnen in alle kleuren, maten en vormen - van een blik tot een aardbei - gingen kort opeenvolgend, soms met meerdere tegelijk, de lucht in. Toen ze allemaal in de lucht hingen, konden de toeschouwers nadien nog genieten van randanimatie, waaronder optredens en demonstraties met modelballonnen.





"Ik ben opgelucht en tevreden dat de ballonnen opgestegen zijn", reageert Bellemans, die zaterdag zijn laatste dag als voorzitter van de club beleefde. "Dit is het summum. We zijn sinds vorig jaar bezig met de voorbereidingen van de ballonmeeting op vlak van veiligheid en animatie. We wisten van in het begin dat wanneer de wind of één factor niet zou meezitten, de ballonmeeting een maat voor niets zou zijn. Daarom hadden we voor genoeg randanimatie gezorgd. We hoopten natuurlijk sterk dat de ballons toch de lucht in zouden kunnen. Die hoop werd werkelijkheid toen we van de vluchtdirecteur een 'go' kregen om op te stijgen."





Kroon op het werk

De luchtballonnen vlogen richting Geraardsbergen en maakten allemaal een geslaagde landing in velden. "Ik denk dat we met deze eerste keer hebben aangetoond dat we een ballonmeeting met animatie op een professionele manier kunnen organiseren. Dat doet mij een plezier. Deze laatste dag van mijn voorzitterschap van de club, is de kroon op het werk. Ik kan mij geen mooier einde voorstellen. Of er nog ballonmeetings komen? We hebben het idee gelanceerd om tweejaarlijks een ballonmeeting te houden, maar dat zal de toekomst uitwijzen", besluit Bellemans. De opbrengst van de ballonmeeting gaat naar Mercy Ships, een liefdadigheidsorganisatie die met het grootste private ziekenhuisschip naar Afrikaanse landen vaart en er gratis operaties, medische behandelingen en opleidingen voor dokters aanbiedt.