Vlaamse klassiekers in 'Tuin van Eden' 09 juli 2018

Ninove viert het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op woensdag 11 juli. De stad presenteert een dubbelprogramma in de 'Tuin van Eden' op de OCMW-site in de Burchtstraat. Om 19 uur begint het feest met 'Zing de Vlaamse klassiekers', een multimediaal meezingconcert met uitsluitend liederen van overleden Vlaamse artiesten, van Armand Preud'homme tot Zjef Vanuytsel, van 'Vrolijke vrienden' tot 'Dat heet dan gelukkig zijn'. Als alle kelen schor gezongen zijn, nemen de dansbeentjes het over: de 'Eenzaam zonder jou'-Band onder leiding van Jürgen Van Bever speelt vanaf 21 uur een uniek 100% Nederlandstalig 'belevingsbal' onder het motto "Kom van dat dak af (en dans!)". Met een gastoptreden van Loes Van Den Heuvel. De toegang is gratis. (CVHN)