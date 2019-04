Vlaams Belang-afdelingen houden eigen 1 mei-viering in Ninove, met Guy D’haeseleer, Tom Van Grieken en Dries Van Langenhove Claudia Van den Houte

05 april 2019

20u58 3 Ninove De Vlaams Belang-afdelingen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant komen op 1 mei samen in Ninove. Volgens Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer gaat het niet om een betoging, zoals de ‘Mars voor Democratie’, maar om een ‘statische activiteit’.

De socialisten, die naar traditie verschillende activiteiten organiseren op de Dag van de Arbeid, krijgen dit jaar concurrentie in Ninove. De Vlaams Belang-afdelingen van Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant zullen 1 mei vieren op het Twijndersplein. Daar zullen naast D’haeseleer ook nationaal voorzitter Tom Van Grieken en Dries Van Langenhove, federaal lijsttrekker in Vlaams-Brabant, speeches geven.

“Wij voelen ons de partij van de werkman en werkvrouw”, vertelt D’haeseleer. “De socialisten hebben de feestdag opgegeven en hebben de Vlamingen in de steek gelaten voor de allochtonen. Ze hebben de sociale zekerheid uitverkocht. Mensen die gebruikmaken van onze sociale zekerheid moeten voor ons minstens acht jaar legaal in het land verblijven en moeten ten minste vijf jaar hebben bijgedragen.”

Dat de VB-afdelingen in Ninove samenkomen, is geen toeval. D’haeseleleer haalde er met zijn Forza Ninove 40 procent van de stemmen, maar raakte er niet aan de macht. “Ninove is een symboolstad. We scoren hier met Vlaams Belang al jaren hoog en ook het cordon sanitaire speelt mee”, aldus D’haeseleer.

De socialisten in Ninove zijn er niet mee opgezet, maar ‘Samen’-fractieleider en socialist Lieven Meert laat het niet aan zijn hart komen: “De socialisten hebben ervoor gezorgd dat iedereen op 1 mei vrij heeft om de Dag van de Arbeid te vieren. Iedereen doet op zijn door de socialisten verkregen vrije dag wat hij wil”, zegt Meert. “Ik denk niet dat D’haeseleer al veel gedaan heeft voor de arbeider in de straat. Dit is gewoon aandacht zoeken in aanloop naar de verkiezingen. Bij deze is iedereen trouwens welkom op onze Sossenrock op 30 april en onze barbecue of wielerwedstrijden op 1 mei.”