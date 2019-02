Viptent staat al recht voor aankomst Omloop Claudia Van den Houte

20 februari 2019

19u13 2 Ninove De viptent voor de aankomst van de Omloop staat al opgesteld langs de Onderwijslaan.

De Omloop Het Nieuwsblad vindt pas plaats op zaterdag 2 maart, maar de viptent wordt nu al klaargemaakt voor de aankomst in Ninove. “De hoofdtent staat bijna. Daarna volgt nog de achterbouw, de naastbouw en de toiletten. Tegen vrijdag moet de volledige constructie zijn opgezet”, vertelt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. “Daarna begint de inkleding van de tent, die toch zo’n zes dagen zal duren. We doen alles zelf, samen met een aantal vaste vrijwillige medewerkers.” De tent zal groter zijn dan vorig jaar. Ze heeft in totaal een oppervlakte van zo’n 1.900 vierkante meter. “Het is ook een volledig andere constructie, met een verdieping. Beneden komen er elf grote schermen en boven twee video walls. Buiten komt er op de parking van het vredegerecht, rechtover de fanzone, een reuzescherm en er zal ook een kleiner scherm richting aankomst staan.”

De Omloop komt zoals bekend voor het eerst aan op de Onderwijslaan, in het centrum van Ninove in plaats van Meerbeke. De nieuwe aankomst wordt nog groter dan de legendarische aankomst op de Halsesteenweg. De renners komen via de Edingsesteenweg Ninove binnengereden en gaan via de Leopoldlaan en de Centrumlaan, waar ze afslaan op de eerste rotonde, richting de aankomst, die rond 16.40 uur wordt verwacht.

Het stadscentrum is bereikbaar via Preulegem, Mallaardstraat en Brusselstraat. Voor het verkeer komende uit de richting van Brakel en rijdend in de richting van Brussel/Edingen is er vanaf 12.30 uur een omleiding via de Albertlaan, Aalstersesteenweg en Koning Boudewijnlaan. Voor het verkeer komende uit de richting van Aalst en rijdend in de richting van Edingen is er vanaf 12.30 uur een omleiding via de Halsesteenweg, Brusselseheerweg, Kasseide, Vreckom, Linkebeek en Rooselaerstraat. Alle verkeersmaatregelen en parkeergelegenheden zijn te vinden op www.ninove.be/omloop-het-nieuwsblad-2019.