Vijftiger overleden na CO-vergiftiging 31 januari 2018

Een vijftiger is gisterenavond overleden na een CO-vergiftiging in zijn woning aan de Weggevoerdenstraat in Ninove. De hulpdiensten kregen een oproep rond 17.30 uur en gingen meteen ter plaatse. De man werd nog levend aangetroffen in zijn badkamer, maar hij overleed later. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de CO-intoxicatie is. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) bevestigt het overlijden van de man. "Wat de omstandigheden van het overlijden zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. We zullen alles grondig onderzoeken. Ook over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend", klinkt het. De straat was door de interventie van de brandweer een tijdlang afgesloten.





(KBD)