Vijftien overtredingen in politiezone Ninove tijdens ‘weekend zonder alcohol’ Koen Baten

15 januari 2019

De politiezone van Ninove heeft afgelopen weekend gecontroleerd in het kader van het weekend zonder alcohol. De controles vonden plaats in Outer, Nederhasselt en Meerbeke. In totaal werden er 107 voertuigen gecontroleerd. Ook enkele aspirant-inspecteurs namen deel aan de controle. Er werden vooral inbreuken genoteerd op drugs en alcohol achter het stuur.

Maar liefst vier bestuurders onder invloed van drugs, en vier bestuurders onder invloed van alcohol werden er afgelopen weekend betrapt in Ninove tijdens de controles. De meeste overtredingen werden vastgesteld op de Halsesteenweg in Meerbeke. Verder waren er ook twee voertuigen niet in orde met de inschrijving en had een voertuig geen verzekering.

Tot slot kon de politie ook nog drie overtredingen vaststellen op het niet dragen van de gordel.