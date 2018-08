Vijfde Witkap Schlagerfestival met Christoff op nieuwe locatie in tennishal Madison Claudia Van den Houte

28 augustus 2018

13u26 1 Ninove Het Witkap Schlagerfestival in Ninove is vrijdag aan zijn vijfde editie toe. Het festival, met Christoff als topper, vindt dit jaar op een andere locatie plaats.

De voorbije jaren organiseerde Jeroen Wiggeleer - ook wel bekend als dj Franzke - het Witkap Schlagerfestival in brouwerij Slaghmuylder zelf, maar dat was dit jaar niet mogelijk door werken die er plaatsvinden. Daarom gaat het festival vrijdag door in de tennishal van Madison langs de Aalstersesteenweg in Ninove.

"Het wordt een topeditie om het vijfjarige bestaan van het schlagerfestival te vieren", zegt Wiggeleer. "Christoff treedt met liveband maar liefst 75 minuten op. Hij is onze grote volkstrekker. Daarnaast staat ook Dean met liveband op het podium, Bram & Lennert, David Van Dyck, Yves Segers, Johan Veugelers en Bart. Celien Hermans babbelt de hele avond aan elkaar en zal zelf ook enkele nummers brengen. Het wordt weer een groot, sfeervol volksfeest."

De tickets gaan alvast vlot de deur uit. "De vip- en zitplaatsen zijn al uitverkocht. Er zijn wel nog staanplaatsen beschikbaar. Die kosten 15 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via jeroenevents@telenet.be of 0486/996156. Aan de kassa betaal je 18 euro."

Het festival vindt op vrijdag 31 augustus plaats in tennishal Madison. De deuren openen om 17.30 uur. De optredens starten om 18 uur en duren tot 2.30 uur.